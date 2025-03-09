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        Haberler Gündem Rize'de heyelan: Tahliye edilen ev sayısı 18'e çıktı

        Rize'deki heyelanda tedbir amaçlı boşaltılan ev sayısı 18'e yükseldi

        Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde meydana gelen heyelanın ardından 18 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 18:41 Güncelleme: 09.03.2025 - 18:41
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        Rize'de heyelan: Tahliye edilen ev sayısı 18'e çıktı
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        Heyelan geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde meydana geldi. Karın erimesiyle yumuşayan toprak tepeden koparak heyelan olarak köyün içerisinden aktı.

        Balçığa bulanan köyde ilk etapta 4 ev tahliye edilmişti. Yapılan zarar tespit çalışmalarının ardından zaten çoğunluğu yaz aylarında ve tatil günlerinde kullanılan 14 ev hakkında daha tedbiren tahliye kararı alındı.

        Böylelikle tedbir amaçlı tahliye edilen evlerin sayısı 18'e yükselmiş oldu.

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