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        Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: 2-2

        STAT:Çaykur DidiHAKEMLER.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 21:26 Güncelleme: 28.04.2024 - 21:26
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        Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: 2-2
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        STAT:Çaykur Didi

        HAKEMLER. Turgut Doman, Furkan Ürün, Samet Çiçek

        ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan (Dk. 75 Tarık Çetin), Taha Şahin, Aliqulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola (Dk. 75 Gustavo), Varesanovic (Dk. 68 Muammer Sarıkaya), Zeqiri (Dk. 90+2 Anıl Yaşar), Gaich (Dk. 75 Minchev)

        MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Atakan Çankaya, Radakovic, Mert Çetin, Kitsiou, Tolga Ciğerci (Dk. 61 Pedrinho), Bassogog, Flips (Dk. 87 Rodrigues), Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 46 Chatzigiovannis), Sowe (Dk. 46 Bajic)

        GOLLER: Dk. 25 Gaich, Dk. 32 Olawoyin (Çaykur Rizespor) - Dk. 57 Bajic, Dk. 90+8 Rodrigues (MKE Ankaragücü)

        SARI KARTLAR: Emirhan Topçu, Muammer Sarıkaya, Tarık Çetin, (Çaykur Rizespor), Sowe, Bassogog, Mert Çetin, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues (MKE Ankaragücü)

        Süper Lig’in 34’üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

        6’ncı dakikada Çaykur Rizespor’da Varesanovic’in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Gaich’in sol çapraza sürükleyip kaleye gönderdiği şutu kaleci Bahadır çeldi. Oyun alanına geri dönen topu savunma kontrol etti.

        9’uncu dakikada sol kanattan Emirhan’ın ceza sahasına havadan gönderdiği topa rakibinin ardından dokunan Varesanovic’in topu ağlarla buluştu. Ağlara giden gol ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

        18’inci dakikada MKE Ankaragücü’nde Flips’in yerden savunma arkasında gönderdiği pasında ceza sahasında topu kontrol eden Sowe’un şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

        25’inci dakikada Olawoyin’in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa iyi yükselen Gaich’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        32’nci dakikada Çaykur Rizespor farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor’da Shelvey’in ceza sahasına havadan gönderdiği topa arka direkte ayağının dışıyla dokunan Olawoyin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

        36’ncı dakikada Varesanovic’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa kafa ile vuran Gaich’in şutu az farkla dışarı çıktı.

        İlk yarı Çaykur Rizespor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        57’nci dakikada MKE Ankaragücü farkı 1’e indirdi. Sol kanattan Efkan’ın havadan ceza sahasına gönderdiği topa kafa ile vuran Bajic’in şutunda top kaleci Gökhan’ın ellerinden kayarak ağlara gitti: 2-1.

        59’uncu dakikada MKE Ankaragücü'nde Bajic’in pasında topla buluşan Chatzigiovannis'in ceza sahası dışından şutu direğe çarparak dışarı çıktı.

        79’uncu dakikada MKE Ankaragücü'nde Flips’in sağ kanattan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası önünde topla buluşan Efkan’ın doğrudan kaleye gönderdiği şutu savunmada Taha ayağıyla kornere çeldi.

        90+8'inci dakikada MKE Ankaragücü skoru eşitledi. Pedrinho'nun sol kanattan kullanıldığı köşe vuruşunda Rodrigues'in ayak içi dokunuşuyla top ağlara gitti: 2-2.

        Karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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