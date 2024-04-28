Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Turgut Doman, Furkan Ürün, Samet Çiçek
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Varesanovic, Akintola, Gaich
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya, Tolga Ciğerci, Flips, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Bassogog, Sowe
Goller: Dk. 25 Gaich, Dk. 32 Olawoyin (Çaykur Rizepsor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Sowe, Dk. 45 Bassogog (MKE Ankaragücü)
RİZE
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