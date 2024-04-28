Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Turgut Doman, Furkan Ürün, Samet Çiçek
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 75 Tarık Çetin), Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri (Dk. 90+2 Seyfettin Anıl Yaşar), Varesanovic (Dk. 69 Muammer Sarıkaya), Akintola (Dk. 75 Sauer), Gaich (Dk. 75 Minchev)
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Pedrinho), Flips (Dk. 87 Rodrigues), Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 46 Chatzigiovanis), Bassogog, Sowe (Dk. 46 Bajic)
Goller: Dk. 25 Gaich, Dk. 32 Olawoyin (Çaykur Rizepsor), Dk. 56 Bajic, Dk. 90+9 Rodrigues (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 30 Sowe, Dk. 45 Bassogog, Dk. 64 Mert Çetin, Dk. 85 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+10 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 85 Emirhan Topçu, Dk. 90+4 Muammer Sarıkaya, Dk. 90+6 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)
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