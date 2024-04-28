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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 21:28 Güncelleme: 28.04.2024 - 21:28
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Turgut Doman, Furkan Ürün, Samet Çiçek

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 75 Tarık Çetin), Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri (Dk. 90+2 Seyfettin Anıl Yaşar), Varesanovic (Dk. 69 Muammer Sarıkaya), Akintola (Dk. 75 Sauer), Gaich (Dk. 75 Minchev)

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Pedrinho), Flips (Dk. 87 Rodrigues), Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 46 Chatzigiovanis), Bassogog, Sowe (Dk. 46 Bajic)

        Goller: Dk. 25 Gaich, Dk. 32 Olawoyin (Çaykur Rizepsor), Dk. 56 Bajic, Dk. 90+9 Rodrigues (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Sowe, Dk. 45 Bassogog, Dk. 64 Mert Çetin, Dk. 85 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+10 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 85 Emirhan Topçu, Dk. 90+4 Muammer Sarıkaya, Dk. 90+6 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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