Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Üzgünüz, çok değerli iki puan bıraktık." dedi.

İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın ilk yarısında bütün planlarını sahaya yansıttıklarını söyledi.

İlk yarıda kazandıkları toplarla hücum hattına iyi geçtiklerini ifade eden Palut, "İlk yarıda 2 gol bulduk. İlk yarıda telafisi zor bir farkla içeri girebilirdik. İkinci yarı ise rakibimizin değişikliklerini gördük. Riskler karşısında sağlam durmalıydık. Kazandığımız toplar ile maçı kendimize iyice yaklaştırabilirdik ama kazandığımız toplarda bir ciddiyetsizlik vardı. Zor top kazandık, kolay top kaybettik." diye konuştu.

Futbolun hatalar oyunu olduğunu anlatan Palut, şöyle devam etti: "Maalesef kötü bir gol yedik. Futbolda bunlar var. Bir golün bir takımı bu kadar panikletmesi düşündürücü, topu ayağımızda saniyelerce bile tutmadık. Oyunu rakibe teslim ettik. Çok geri geldiğimiz için çıkış oyununda oyuncu bulmakta zorlandık. Ankaragücü'nün temposu 75. dakikaya kadar sürdü. Kötü bir ikinci yarı ama 'Maçı bu şekilde bitirelim.' derken ters bir top, maçın son topunda golü yedik. Üzgünüz, çok değerli iki puan bıraktık. İlk yarıdaki oyunumuz ile 3 puanı hak ederken, ikinci yarıdaki oyunumuz bizi mağlubiyete bile götürebilirdi."

Final maçlarının geldiğini vurgulayan İlhan Palut, "Kalan maçlar her sonuca gebe. Kendi maçlarımızı kazanmaya bakacağız. Bugünkü hayal kırıklığını en kısa sürede üzerimizden atacağız." değerlendirmesinde bulundu. Kaleci Gökhan Akkan'ın şanssız bir maç geçirdiğini anlatan Palut, "Gökhan, çok büyük maçlar oynadı ama bugünkü gol çok büyük şansızlık. Formsuzluk bile bu golü kaleciye yedirmez. Sakatlığı nedeniyle bu hafta bir idmana çıkamadı. Yediğimiz gol Gökhan'ın formu ve sakatlığı ile ilgili değil. Maç içinde talihsizlik oldu. Çok istedim, bu golü telafi edelim. Rakibimiz son dakikada silik oyunumuzu cezalandırdı." şeklinde konuştu.

- MKE Ankaragücü cephesi Ankara temsilcisinin teknik direktörü Emre Belözoğlu ise Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra sahasında en çok puan toplayan takımına karşı zor bir maç oynadıklarını kaydetti. Belözoğlu, ilk yarıda çok iyi oyun ortaya koyamadıklarını vurgulayarak, "İlk golde geçiş oyunu ile kalemizde golü gördük. İkinci golde duran topta çok basit gol yedik. Bunu kendi adımıza değerlendireceğiz. Duran topta bu kadar basit gol yememeliyiz. İkinci yarıda net bir oyunla galibiyeti hak eden bir takım vardı. İkinci yarı yüzde 80'e yüzde 20'ye kadar çıktı topa sahip olma. Sadece topa sahip olma değil pozisyon üretmede de ikinci yarıda yüksek bir oyun vardı. Galibiyet gelmedi. Sonuçta 2-0'dan 2-2'ye gelmek değerli. Hele Rizespor gibi iyi, organizasyonu yüksek bir takıma karşı."