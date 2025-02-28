Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı silahlı saldırıda yaralandı

RİZE’de Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, sosyal tesiste otururken A.E.’nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Kuyumcu ağır, Seferoğlu ise hafif yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ardeşen ilçesi Taş Konak Sosyal Tesisleri’nde meydana geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, oturdukları sırada tesise gelen A.E.’nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Kuyumcu 3 kurşunla ağır yaralandı, Seferoğlu’nun ayağına ise 1 kurşun isabet etti. Saldırgan kaçarken, tesisteki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri ardından Müjgan Seferoğlu Kaçkar Devlet Hastanesi’ne, Mustafa Kuyumcu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.