Rize'de anız yangını ormana sıçradı
RİZE'de anız ateşinin ormana sıçradığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
RİZE’de anız ateşinin ormana sıçradığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
Dağsu Mahallesi’ndeki çay bahçesinde anız ateşinden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
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