Ayder'de boğa güreşleri heyecanı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 29’uncu Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali kapsamında 2 gün sürecek boğa güreşleri heyecanla başladı.

Ayder Yaylası’nda bu yıl 29’uncu Ayder Kültür ve Doğa Festivali kapsamında 2 gün sürecek olan boğa güreşleri heyecanla başladı. Galerdüzü mevkiinde bulunan arenada düzenlenen güreşlere; baş, başaltı, küçük orta, büyük orta ve ayak kategorisinde 5 ayrı kulvarda ilk gün 25 boğa katıldı. İdrar tahlili ve boynuz kontrolleri gerçekleştirilen boğalar sırasıyla arenaya alındı. Boğa sahipleri ve seyircilerin büyük heyecan yaşadığı güreşlerde bazı boğalar güreşemeden arenayı terk etti, bazıları ise kıyasıya mücadele etti. Güreşleri 7’den 70’e çok sayıda vatandaş takip etti. Dereceye giren boğaların sahiplerine yaklaşık 500 bin lira ödül dağıtıldı.

‘BURASI BİR BOĞA GÜREŞİ DEĞİL, BOĞA BARIŞTIRMA ARENASI’

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, “29’uncu Çamlıhemşin Ayder Galerdüzü Doğa Kültür ve Sanat Festivalimizi şu anda icra ediyoruz. Yoğun bir katılım var. Geçen sene 45 boğa katılmıştı, bu sene 53 boğamız katılıyor. Burada çok güzel bir arena yaptık. Bizim boğa güreşlerini yapmamızdaki amaç; burada biz boğaları çatıştırmıyoruz, yaylalara çıktıklarında boğaların yaşam alanlarında bir tane şampiyon olması gerekiyor ki dışarıdan gelen yabanilere karşı koruma sağlasın. Aslında burası bir boğa güreşi değil, boğa barıştırma arenası. Bu güreşlerimiz bize kadimden gelen bir gelenektir” dedi.