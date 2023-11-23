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        Rize'de aniden yola çıkan çocuk, sürücünün dikkati sayesinde kurtuldu

        Rize'de ailesinin elinden kurtularak yola atlayan çocuğun dolmuş şoförünün dikkatiyle kurtulması araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:31 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:31
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        Rize'de aniden yola çıkan çocuk, sürücünün dikkati sayesinde kurtuldu
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        Rize'de ailesinin elinden kurtularak yola atlayan çocuğun dolmuş şoförünün dikkatiyle kurtulması araç kamerasınca kaydedildi.

        Gündoğdu-Alipaşa güzergahında dolmuş şoförlüğü yapan Ali Demirci, dün akşam 53 M 0918 plakalı minibüsüyle yolcu taşıdığı sırada küçük bir çocuğun aniden yola çıktığını fark etti.

        Demirci, frene basarak aracını çocuğa çarpmadan durdurabildi.

        Çocuk, koşarak kaldırımdaki annesinin yanına gitti.

        Çocuğun dolmuş şoförünün dikkati sayesinde kurtulduğu anlar, araç kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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