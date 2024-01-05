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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:12
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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Ligde son hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Rize temsilcisi, 26 puanla 7. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da ülkesinin milli takım kampındaki Alikulov ile sakatlığı bulunan Sinan Osmanoğlu, kadroda yer alamayacak. Sakatlıktan çıkan ve takımla çalışmalara başlayan Macar stoper Attila Mocsi'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.

        Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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