Çaykur Rizesporlu Şahin: Yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyoruz Çaykur Rizesporlu futbolcu Muhammet Taha Şahin, "Kısa sürede çok maç oynayacağız. Bunu da biliyoruz. Burada hepimize çok iş düşüyor. Maçlara çok iyi çalışmamız gerekiyor. Ligde zaten kolay maç yok ama elimizden gelenin en iyisini yapmak için en iyi şekilde çalışıp, yakaladığımız seriyi de sürdürmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Muhammet Taha Şahin, "Kısa sürede çok maç oynayacağız. Bunu da biliyoruz. Burada hepimize çok iş düşüyor. Maçlara çok iyi çalışmamız gerekiyor. Ligde zaten kolay maç yok ama elimizden gelenin en iyisini yapmak için en iyi şekilde çalışıp, yakaladığımız seriyi de sürdürmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig´in 19´uncu haftasında 6 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da evinde Hatayspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıkları antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde toplantı ile başlayan antrenman, istasyon çalışması ile devam etti. Çaykur Rizespor´un genç savunma oyuncu antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MAÇLARA ÇOK İYİ ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Hatayspor maçının zor bir karşılaşmaya olacağını dile getiren Şahin, "Hatayspor maçıyla yeniden lige dönüyoruz. Hatayspor maçının öncelikle çok zor geçeceğini biliyoruz ona göre şimdiden en iyi şekilde çalışıyoruz. Kısa sürede çok maç oynayacağız. Bunu da biliyoruz. Burada hepimize çok iş düşüyor. Maçlara çok iyi çalışmamız gerekiyor. Ligde zaten kolay maç yok ama elimizden gelenin en iyisini yapmak için en iyi şekilde çalışıp, yakaladığımız seriyi de sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HER GEÇEN İDMAN ONDAN ÖĞRENEBİLECEK BİR DERS NİTELİĞİNDE"

Teknik direktör İlhan Palut hakkında değerlendirmelerde de bulunan genç oyuncu Şahin, "Ligde genç oyuncuların yer aldığı takımlardan bir tanesiyiz. O yüzden hepimizin yaşı birbirine yakın olduğundan burada çok güzel bir aile ortamı kurduk. Yani herkesin birbiriyle iletişimi çok iyi, herkes birbirine çok sıcak davranıyor. Bu saha içine de yansıyor. Herkes birbiri için koşuyor. Birbirimiz için mücadele ediyoruz. Hocamız hakkında ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Her geçen idman ondan öğrenebilecek bir ders niteliğinde. Biz de onun öğrettiklerini öğrenmeye ve sahaya yansıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.