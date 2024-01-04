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        Rize'de heyelan; yayla yolu kapandı

        RİZE'nin Hemşin ilçesinde, Gito Yaylası bağlantı yolunda, heyelanla yamaçtan kopan toprak ve taş parçaları yola aktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:55 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:00
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        Rize'de heyelan; yayla yolu kapandı
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        RİZE'nin Hemşin ilçesinde, Gito Yaylası bağlantı yolunda, heyelanla yamaçtan kopan toprak ve taş parçaları yola aktı.

        Kentte etkili olan sağanak sonrası Hemşin-Gito Yaylası bağlantı yolunun 7'nci kilometresindeki yamaçta heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve dal parçaları, kara yoluna aktı. Heyelandan dakikalar önce aracıyla yoldan geçen Mustafa Memoğlu, toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bölge halkının ihbarıyla olay yerine sevk edilen ekipler, iş makinesiyle ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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