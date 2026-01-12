Rize Valisi Baydaş ve Belediye Başkanı Metin basın mensuplarıyla bir araya geldi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rize Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Vali Baydaş, haber almanın habere doğru kaynaktan, doğru bilgi alarak ulaşılması olduğunu söyledi.

Dolaşımda olan bazı haberlerin doğruluğunu teyit etmek için bilgi arayışında olunabileceğine değinen Baydaş, "Bazı kaynaklara müracaat ediyoruz. Gerçekten 'bu yazılan şey sosyal medyada var olan şey doğru mu?' Dolayısıyla sizin yapacağınız sağlıklı ve doğru bilgilendirme meselesi bir o kadar daha kıymet kazanıyor. O zaman geri dönüp ajanslara bakıyor. O zaman geri dönüp güvendiği, takip ettiği haber mecralarına bakıyor vatandaş." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Baydaş, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2025 'deki yolcu verileriyle ilgili, "2025 yılını 1 milyon 159 bin yolcuyla kapatmış olduk. 1 milyon 160 bin diyelim küsuru de ilave ederek bu seneyi. Geçen seneye göre yine yolcu sayısında bir artışla kapatmış olduk." dedi.