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        Rize'de dolmuş şoförü aracında unutulan çantayı sahibine teslim etti

        Rize'nin Pazar ilçesinde dolmuş şoförü, aracında unutulan ve içinde döviz bulunan çantayı sahibine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:15
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        Rize'de dolmuş şoförü aracında unutulan çantayı sahibine teslim etti
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        Rize'nin Pazar ilçesinde dolmuş şoförü, aracında unutulan ve içinde döviz bulunan çantayı sahibine ulaştırdı.

        Pazar Ardeşen dolmuş durağında çalışan Resul Bölükbaş, minibüsünü temizlediği sırada içerisinde döviz ve ilaç olan bir çanta buldu.

        Bunun üzerine Bölükbaş, çantanın sahibinin bulunması için durumu Pazar Şoförler ve Otomobilciler Odasına bildirdi.

        Yapılan araştırma sonucu çantanın Ayten Memişoğlu'na (74) ait olduğu belirlendi. Çanta, odaya gelen Memişoğlu'na teslim edildi.

        Resul Bölükbaş, yolcular indikten sonra aracı temizlediğini belirterek, "Arka koltukta bir çanta buldum. İçine baktığımda bir miktar avro ile ilaçlar vardı. Sahibine ulaştırdığımız için mutluyum." dedi.

        Ayten Memişoğlu ise çantasının bulunmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Şoförümüzden, herkesten Allah razı olsun. Unutkanlığımın cezasıydı bu aslında. Raporla aldığım ilaçlar, onlar da çok önemliydi." diye konuştu.

        Pazar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Yüksel, sürücüye duyarlı davranışı için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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