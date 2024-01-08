Çaykur Rizespor'da John Mary ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kamerunlu oyuncusu John Mary ile yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kamerunlu oyuncusu John Mary ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mary ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı Kamerunlu futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Hücum oyuncusu, bu sezon lig yeşil-mavili formayla 1 gol atmıştı.
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