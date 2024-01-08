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        Çaykur Rizespor'da John Mary ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kamerunlu oyuncusu John Mary ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 19:50 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:50
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        Çaykur Rizespor'da John Mary ile yollar ayrıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kamerunlu oyuncusu John Mary ile yollarını ayırdı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mary ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

        Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı Kamerunlu futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

        Hücum oyuncusu, bu sezon lig yeşil-mavili formayla 1 gol atmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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