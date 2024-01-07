Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Beşiktaş ile yapacakları maçı değerlendirdi:

        Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında 9 Ocak Salı günü Beşiktaş'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Beşiktaş'ın bazı eksikliklerinin olduğu algısına, aldığı kötü skorların yanılgısına asla ve asla düşmemek lazım. Beşiktaş, Beşiktaş'tır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:54 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Beşiktaş ile yapacakları maçı değerlendirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında 9 Ocak Salı günü Beşiktaş'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Beşiktaş'ın bazı eksikliklerinin olduğu algısına, aldığı kötü skorların yanılgısına asla ve asla düşmemek lazım. Beşiktaş, Beşiktaş'tır." dedi.

        İlhan Palut, basın mensuplarına, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçında aldıkları 2-0'lık galibiyetin takımdaki öz güveni ve motivasyonu artırdığını söyledi.

        Genç bir takım olduklarına değinen deneyimli teknik adam, herkesin verilen görevi yerine getirmek için büyük çaba harcadığını, takımda oynayan, oynamayan oyuncuların birbirini desteklediğini aktardı.

        Palut, ligde 7 maçlık iyi periyotları olduğuna işaret ederek, "Bazı maçlarda kontrollü oyunu tercih ettik ama oyun kültürünün takımımıza iyice oturmaya başlaması, mücadele kültürünün oluşması bizim adımıza olumlu. Ligin bu dönemlerinde ne kadar puanı hanenize yazdırırsanız ligin son dönemi için avantajdır. Bir oyun standardı, mücadele standardı yakalamak önemli. Rizespor'un oyun standardını yakalaması için çalışıyoruz." diye konuştu.

        Beşiktaş ile zorlu bir erteleme maçına çıkacaklarını kaydeden Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çıkışımızı sürdürmek, avantajımızı kullanmak adına çok önemli ama hep beraber camia olarak başta ben ve oyuncularım, dikkat etmemiz gerekiyor. Beşiktaş'ın bazı eksikliklerinin olduğu algısına, aldığı kötü skorların yanılgısına asla ve asla düşmemek lazım. Beşiktaş, Beşiktaş'tır. En üst seviyede hazırlanmak ve yine burada çok iyi mücadele ederek ve iyi oynayarak güzel bir sonuç almak amacımız. Bir önceki periyottan iyi gelmenin hem rakibimizin bazı sıkıntılarının bizi asla mental olarak başka yerlere taşımaması gerek. Bu maçın taktik hazırlığı dışında üzerinde duracağımız takım olarak en önemli parametrelerinden biri de bu mental hazırlık olacak."

        İlhan Palut, ligde hiçbir zaman puan hedefi yapmadığını, toplayabildikleri kadar puan toplayarak üst sıralarda kalmak için çabaladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İETT otobüsü tabelaya çarptı! Yaralılar var
        İETT otobüsü tabelaya çarptı! Yaralılar var
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

         Karadeniz somonu atığından `yerli protein´li geri dönüşüm
         Karadeniz somonu atığından `yerli protein´li geri dönüşüm
        Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ardından
        Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ardından
        Çaykur Rizespor-Hatayspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Hatayspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Hataysor: 2-0
        Çaykur Rizespor-Hataysor: 2-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig