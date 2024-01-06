Stat:ÇaykurDidi

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Hakan Karabalcık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Olawoyin, Shelvey (Dk.90+1 Pinchi), Zeqiri (Dk.70 Mithat Pala), Varesanovic (Dk.70 Sauer), Benhur Keser (Dk.90+1 Halil İbrahim Pehlivan), Gaich (Dk.79 Minchev)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Burak Bekiroğlu, Ghoulam (Dk.57 Kamil Ahmet Çörekçi), Maksimovic, Görkem Sağlam (Dk.71 Dadashov), Aburjania (Dk.83 Rayane Abid), Ömer Faruk Beyaz (Dk.57 Fernandes), Hodzic, Dele-Bashiru, Strandberg

Goller: Dk.19 Varesanovic, Dk.82 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk.56 Ghoulam, Dk. 64 Hodzic (Atkaş Hatayspor)

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