Stat:ÇaykurDidi

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Hakan Karabalcık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic, Benhur Keser, Gaich

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Burak Bekiroğlu, Ghoulam, Maksimovic, Görkem Sağlam, Aburjania, Ömer Faruk Beyaz, Hodzic, Dele-Bashiru, Strandberg

Gol: Dk.19 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

RİZE

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