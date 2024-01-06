Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 14:22 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Hakan Karabalcık

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic, Benhur Keser, Gaich

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Burak Bekiroğlu, Ghoulam, Maksimovic, Görkem Sağlam, Aburjania, Ömer Faruk Beyaz, Hodzic, Dele-Bashiru, Strandberg

        Gol: Dk.19 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        Perisic sürprizi!
        Perisic sürprizi!
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Ayla Algan'a veda
        Ayla Algan'a veda
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak
        Rize'de heyelan; yayla yolu kapandı
        Rize'de heyelan; yayla yolu kapandı
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Hatayspor maçı öncesi değerlendirme...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Hatayspor maçı öncesi değerlendirme...
        Çaykur Rizesporlu Şahin: Yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyoruz
        Çaykur Rizesporlu Şahin: Yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyoruz
        Çaykur Rizesporlu Muhammet Taha Şahin, Hatayspor maçından umutlu:
        Çaykur Rizesporlu Muhammet Taha Şahin, Hatayspor maçından umutlu:
        Çaykur Rizespor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Çaykur Rizespor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti