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        Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ardından

        Süper Lig´in 19'uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:21 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:25
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        Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ardından
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        Süper Lig´in 19'uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

        Güzel bir galibiyet aldıklarını dile getiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İhan Palut, "Bizim adımıza iyi giden bir periyodu bugün sürdürmek istiyorduk. Rakibimizin de çıkışa geçmek istediği bir maçtı. Maça pozisyonlar üreterek iyi başladık. Güzel bir gol attık. Tempomuzda ilk yarının sonunda bir düşüş oldu. Top dönem dönem Hatayspor'da kaldı. İkinci yarı oyunun kontrolünü tekrar ele aldık. Maçın genelinde rakibimize gol pozisyonu şansı tanımadık. Bugün güzel bir galibiyet aldık. Bu maç bizim yoğun maç periyoduna giriş maçımızdı. Alacağımız 3 puan bizim için değerliydi. Önümüzdeki maça hazırlanmak için çok kısa zamanımız var. Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Taraftarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hatayspor'a önündeki maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

        DEMİREL: İLK DEFA BİR MAÇA PUANLAR DEĞİL PUAN ALMAYA GELDİM

        Rize'ye puan almak için geldiğini ifade eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Biz artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik. Önümüzdeki iki tane iç sahada oynayacağımız maç var. Bunları kazanıp devam etmek istiyoruz. Rize'ye puan almaya geldik. İşin açıkçası ilk defa bir maça puanlar değil, puan almaya geldim ama bugün beceremedik. Önümüzdeki maçlara bakıp inşallah en iyi şekilde sezonu bitirmeye çalışacağız" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - İlhan Palut'un açıklamaları

        -Volkan Demirel'in açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

        2024-01-06 17:20:57

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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