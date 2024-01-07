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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İETT otobüsü tabelaya çarptı! Yaralılar var

        Esenyurt'ta İETT otobüsü yön tabelası direğine çarptı

        İstanbul Esenyurt'ta bir İETT otobüsü yön tabelasına çarptı. Olayda 5 kişinin yaralandığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:55 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:55
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        İETT otobüsü tabelaya çarptı! Yaralılar var
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        Esenyurt'ta yön levhası direğine çarpan İETT otobüsünün sürücüsü ile araçtaki bazı yolcular yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre D-100 kara yolu Edirne istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkisinde refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.

        Kaza nedeniyle otobüsün şoförü araçta sıkışırken, bazı yolcular da yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince otobüs şoförünün sıkıştığı yerden çıkarılması için başlatılan çalışma sürüyor.

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        Kazada yaralanan bazı yolcular ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle polis tarafından trafiğe kapatılan yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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