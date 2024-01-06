Çaykur Rizespor-Hataysor: 2-0

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Hakan Karabalcık

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Hojer, Seyfettin, Emirhan, Muhammet, Shelvey (Dk.90+1 Pinchi), Olawoyin, Zeqiri (Dk.71 Mithat), Varesanovic (Dk.71 Gustavo), Benhur (Dk.90+1 Halil), Gaich (Dk.78 Minchev)

Hatayspor: Erce, Ghoulam (Dk.57 Kamil), Maksimovic, Burak, Kerim, Giorgi (Dk.85 Rayane), Görkem (Dk.72 Dadashov), Ömer (Dk.57 Fernandes), Hodzic, Bashiru, Strandberg

GOLLER: Dk.19 Varesanovic, Dk.82 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Ghoulam, Hodzic (Hatayspor)

Süper Lig´in 19´uncu haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Hatayspor´u 2-0'lık skorla mağlup etti.

6´ncı dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Benhur´un sağ kanattan ceza sahası içerisine havadan gönderdiği top, kaleye yönelerek arka direğe çarptı. Oyun alanına geri dönen topu Hatayspor savunması kontrol etti.

19´uncu dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Muhammet´in sağ kanattan penaltı noktasına havadan gönderdiği topu kontrol eden Varesonic´in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

28´inci dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Hojer´in sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa gelişine vuran Gaich´in şutunda top az farkla dışarı çıktı.

52´nci dakikada Çaykur Rizespor´da Olawoyin´in ceza sahası içerisine derinlemesine gönderdiği topu kontrol eden Gaich´in şutunda top ağlara gitti. VAR incelenmesi sonrası ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

77´nci dakikada Çaykur Rizespor´da Hojer´in sağ kanattan çizgiye kadar sürekleyip yerden ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Benhur´un şutu top savunmaya çarparak dışarı çıktı.

82´nci dakikada sağ kanatta rakibi ile girdiği ikili mücadele topu kazanan Hojer´in ceza sahasına yerden gönderdiği topu kontrol eden Olawoyin´in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşma Çaykur Rizespor´un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

2024-01-06 15:46:16

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