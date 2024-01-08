Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligdeki son maçında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Rize temsilcisi, 29 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da ülkesinin milli takımında bulunan Alikulov ile sakatlığı olan Sinan Osmanoğlu ve Laine, kadroda yer alamayacak.
Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra maç saatini bekleyecek.
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