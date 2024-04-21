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        Rize'de tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 13:11 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:11
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        Rize'de tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Uzundere köyü Şerinçor Yaylası'nda, N.B. (55) ile arkadaşı Muhammet Sarıahmetoğlu (51) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine N.B, Sarıahmetoğlu'nu tabancayla ateş ederek vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sarıahmetoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan N.B'yi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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