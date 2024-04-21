Rize'de tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti.
Rize'nin Çayeli ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Uzundere köyü Şerinçor Yaylası'nda, N.B. (55) ile arkadaşı Muhammet Sarıahmetoğlu (51) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine N.B, Sarıahmetoğlu'nu tabancayla ateş ederek vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sarıahmetoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan N.B'yi yakaladı.
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