Jandarma Çelik Kanatlar 23 Nisan'da Rize'de gösteri uçuşu yapacak
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Rize'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Rize'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Kutlama programı kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar, 23 Nisan Salı günü 13.00-14.00 saatleri arasında Rize sahil dolgu alanında gösteri uçuşu yapacak.
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