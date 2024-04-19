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        Jandarma Çelik Kanatlar 23 Nisan'da Rize'de gösteri uçuşu yapacak

        Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Rize'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:28 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:28
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        Jandarma Çelik Kanatlar 23 Nisan'da Rize'de gösteri uçuşu yapacak
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        Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Rize'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

        Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Kutlama programı kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar, 23 Nisan Salı günü 13.00-14.00 saatleri arasında Rize sahil dolgu alanında gösteri uçuşu yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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