Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Rize'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen ve takibe alınan şahıs ve gruplara yönelik operasyonda, kişilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada 329,6 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 1'i ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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