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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:37 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:37
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Rize'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen ve takibe alınan şahıs ve gruplara yönelik operasyonda, kişilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada 329,6 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 1'i ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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