Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Rize'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen ve takibe alınan şahıs ve gruplara yönelik operasyonda, kişilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada 329,6 gram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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