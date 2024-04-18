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        Rize'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Rize'de bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:18 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:18
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        Rize'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Rize'de bir kişi evinde ölü bulundu.

        Merkeze bağlı Azaklıhoca köyünde yalnız yaşayan Necmettin Altay'dan (47) haber alamayan komşuları, kontrol amacıyla evine girdi.

        Altay'ın hareketsiz halde yattığını gören komşuları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Altay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Altay'ın cesedi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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