Rize'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Rize'de bir kişi evinde ölü bulundu.
Rize'de bir kişi evinde ölü bulundu.
Merkeze bağlı Azaklıhoca köyünde yalnız yaşayan Necmettin Altay'dan (47) haber alamayan komşuları, kontrol amacıyla evine girdi.
Altay'ın hareketsiz halde yattığını gören komşuları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Altay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Altay'ın cesedi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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