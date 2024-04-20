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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 10:42 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:42
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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

        Süper Lig'de 48 puanı bulunan Çaykur Rizespor 32. haftayı averajla 5, 46 puanı olan RAMS Başakşehir ise averajla 6. sırada tamamladı.

        Çaykur Rizespor'da sakatlık ve tedavileri devam eden Faye, Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine maçın kadrosunda yer alamayacak.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Çaykur Rizespor, 3-2 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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