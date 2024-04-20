Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor'da sakatlık ve tedavileri devam eden Faye, Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine maçın kadrosunda yer alamayacak.

Süper Lig'de 48 puanı bulunan Çaykur Rizespor 32. haftayı averajla 5, 46 puanı olan RAMS Başakşehir ise averajla 6. sırada tamamladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.