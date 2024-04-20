Rize'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'i protesto etti

Rize'de farklı hastanelerde görev yapan doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan grup, İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

"Beyaz önlüklerimiz kana bulanmasın" ve "Hastaneye saldırı savaş suçudur" yazılı döviz taşıyan grup adına açıklama yapan tıp fakültesi öğrencisi İrfan Avdan, hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşün 23. haftasında Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için toplandıklarını söyledi.

Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı ve güneyindeki hastanelerin çoğunun hizmet veremez durumda olduğunu belirten Avdan, "Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3-4 hastane mevcut. Bunların da sadece ikisinde aktif olarak ameliyat yapılabiliyor." dedi.

Avdan, Gazze'deki durumun kelimenin tam anlamıyla bir soykırım olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze'nin tamamını bir toplama kampına çevirmiş durumda ve hiçbir hukuk ve ahlak kuralı tanımadan, hiçbir insani değerle açıklanmayacak şekilde adeta bir soykırım yapıyor. İnsanların gidebilecekleri hiçbir yer yok ve en son sığındıkları hastaneler dahi bombalanıyor. Gittikçe zalimliği ve zulmü artan işgalci İsrail'e diyoruz ki 'zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar ve daha da azgınlaşır.' Senin de sonun yaklaştı. Geçmişteki tüm zalimler gibi senin de tarihin kara sayfalarında adın geçecek ve lanetle anılacaksın. Bugün senin zulmüne susanlar, senin yanında olup yardımcın olanlar da ilerde utancından kaçacak delik arayacak ve yargılanmaktan kurtulamayacak."