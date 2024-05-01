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        Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 20:37 Güncelleme: 01.05.2024 - 20:37
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        Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşunun ardından kısa pas ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ile tamamlandı.

        Gökhan Akkan, Laine, Mithat Pala ve Benhur Keser takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

        Rize temsilcisi, yarın hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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