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        Arap turizmciler, mıhlama yapmak için yarıştı

        RİZE'de turizm sezonu öncesi Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Kuveyt'in olduğu Körfez ülkelerinden gelen turizmciler, yöresel lezzetlerden olan mıhlama yapmak için birbirleriyle yarıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:35
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        Arap turizmciler, mıhlama yapmak için yarıştı
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        RİZE'de turizm sezonu öncesi Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Kuveyt'in olduğu Körfez ülkelerinden gelen turizmciler, yöresel lezzetlerden olan mıhlama yapmak için birbirleriyle yarıştı.

        Kentte turizm sezonu öncesi Körfez ülkelerindeki seyahat acentesi sahipleri, davet üzerine Rize'ye geldi. Şehirdeki turizmcilerle birlikte şehrin güzellikleri tanıtılan yabancı misafirlere Çay Çarşısı'ndaki restoranda yöresel lezzetler tattırıldı. Ardından grupta Rize'nin yöresel lezzetlerinden olan mıhlama yarışması düzenlendi. Ayrı 2 grupta 8 kişinin katıldığı yarışmaları, yine Körfez ülkelerinden gelen turizmcilerden oluşan jüri değerlendirdi. En iyi mıhlamayı yapmak için önlüklerini giyen turizmciler, şeflerin yönlendirmeleriyle yarışı tamamladı. Yarışma sonunda katılımcılara yöresel hediyeler de verildi.

        İşletmeci Süleyman Tarakçı, "Buraya gelen misafirlerin geriye döndüklerinde akıllarında bir şeyler kalması için etkinlikler yaparak, onlara deneyim yaşatmak istiyoruz. Bugün de mıhlama yaparak onlara bu deneyimi yaşattık. Misafirlerin elleri yatkındı. Gayet başarılı bir yarış oldu" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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