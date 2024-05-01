Arap turizmciler, mıhlama yapmak için yarıştı

RİZE'de turizm sezonu öncesi Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Kuveyt'in olduğu Körfez ülkelerinden gelen turizmciler, yöresel lezzetlerden olan mıhlama yapmak için birbirleriyle yarıştı.

Kentte turizm sezonu öncesi Körfez ülkelerindeki seyahat acentesi sahipleri, davet üzerine Rize'ye geldi. Şehirdeki turizmcilerle birlikte şehrin güzellikleri tanıtılan yabancı misafirlere Çay Çarşısı'ndaki restoranda yöresel lezzetler tattırıldı. Ardından grupta Rize'nin yöresel lezzetlerinden olan mıhlama yarışması düzenlendi. Ayrı 2 grupta 8 kişinin katıldığı yarışmaları, yine Körfez ülkelerinden gelen turizmcilerden oluşan jüri değerlendirdi. En iyi mıhlamayı yapmak için önlüklerini giyen turizmciler, şeflerin yönlendirmeleriyle yarışı tamamladı. Yarışma sonunda katılımcılara yöresel hediyeler de verildi.