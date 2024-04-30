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        Kalp naklinin ardından hayatını kaybeden Esila'nın cenazesi defnedildi

        Kalp naklinin ardından yaşamını yitiren 16 yaşındaki Esila Tüfekçi'nin cenazesi, Rize'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:52
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        Kalp naklinin ardından hayatını kaybeden Esila'nın cenazesi defnedildi
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        Kalp naklinin ardından yaşamını yitiren 16 yaşındaki Esila Tüfekçi'nin cenazesi, Rize'de toprağa verildi.

        Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki kalp naklinin ardından yoğun bakım ünitesindeki tedavi sürecinde vefat eden Tüfekçi'nin cenazesi, yakınları tarafından memleketine getirildi.

        Tüfekçi için Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

        Kalp hastalığıyla 5,5 yıl mücadele eden Esila Tüfekçi'nin cenazesi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından Derepazarı ilçesine bağlı Eriklimanı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        Kalp nakli olabilmesi için Rize'de kampanya düzenlenen Esila Tüfekçi'ye iki gün önce uygun donör bulunması üzerine nakil yapılmış ancak genç kız hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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