Rize Kitap Fuarı, 24 Nisan'da kitapseverlerle buluşacak

        Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Kitap Fuarı, 24 Nisan'da kitapseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Kitap Fuarı, 24 Nisan'da kitapseverlerle buluşacak.


        Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediyesi Ali Paşa Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, geçen yıl fuarda 120 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

        Kitap fuarının geleneksel hale gelmesi için çalıştıklarını belirten Baydaş, "Bu şehrin kültürel hayatına önemli katkılardan biri olacaktır. Yarın bir gün yazarların yeni kitaplarını tanıtmak için Rize Kitap Fuarı'nı beklediği, yayın evlerinin yeni kitaplarını piyasaya sunmak için Rize Kitap Fuarı'nı beklediği bir düzleme gelecektir. Bunu da inşallah göreceğiz." dedi.

        Baydaş, kentte aynı zamanda bir turizm fuarı da gerçekleştireceklerini ifade etti.

        Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Rize Kitap Fuarı'nın adım adım uluslararası yöne doğru gittiğini belirtti.

        Fuara çok ciddi katılım olduğunu ifade eden Metin, "Rize'nin 350 bin nüfusuna karşılık fuarı geçen yıl 120 bin kişi ziyaret etti." dedi.

        Metin, bu yıl fuarın 24 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde dolgu alanında gerçekleştirileceğini, yaklaşık 200 yazarın fuara katılmasının beklendiğini kaydetti.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk ve İl Müftüsü Naci Çakmakçı da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi

        Rize'de yayla yollarında 5 metrelik kar temizliği
        Kavanozda biriken iyilik; 9 yaşındaki Berra harçlıklarını şehit ailelerine...
        Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları başladı
        Çaykur Rizespor, lise öğrencileriyle buluştu
        Recep Uçar: "Oyuncularım çok güzel bir geri dönüşe imza attılar"
        Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından