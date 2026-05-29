Rize'de sağanak toprak kaymasına yol açtı

Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan sağanak sonrası 27 köyde toprak kayması ve menfezlerde tıkanma meydana geldiği bildirildi. Sahada 22 iş makinesi ve 31 personelle gerekli müdahalenin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülmekte, gelişmeler sahadaki ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

