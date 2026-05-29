        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri ÇAYKUR yaş çay alımlarına tam kapasite devam ediyor

        ÇAYKUR yaş çay alımlarına tam kapasite devam ediyor

        Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce yaş çay alımlarının tüm fabrikalarda tam kapasite şekilde devam ettiği belirtildi.

        Giriş: 29.05.2026 - 16:49 Güncelleme:
        ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, yaş çay alımlarının 20 Mayıs'ta başladığı hatırlatıldı.

        Geçen yıl üretilen çayların yüzde 65'inin ÇAYKUR tarafından alındığına işaret edilen açıklamada, "Siz kıymetli üreticilerimiz için ortaya koyduğumuz garantörlük görevini bu yıl da aynı şekilde sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz. Alımlarımız mevcut durumda herhangi bir aksama olmadan ve üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, iş süreçlerinin yaş çay kampanyası boyunca üreticilere gerekli kolaylığı sağlayacak şekilde organize edildiği vurgulanarak, "Bu koşullar altında Kurban Bayramı'nda da alımlarımız devam etmekte olup, hasat boyunca her şart ve koşulda üreticilerimizin yanlarında olacağımızı tekraren ifade ediyoruz. Bu vesileyle tüm üreticilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, herkese hasat sürecinde kolaylıklar diliyoruz." denildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

