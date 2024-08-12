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        Rize'de Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması yapıldı

        Rize'de "13. Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali" kapsamında Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 17:32 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:32
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        Rize'de Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması yapıldı
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        Rize'de "13. Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali" kapsamında Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması gerçekleştirildi.

        Ardeşen ilçesine bağlı Konaktepe Mahallesi'nde düzenlenen yarışmaya, erkekler ve kadınlar kategorilerinde toplam 20 kişi katıldı.

        Kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alınarak tehlikeli noktalara araba lastiği konulan yarışma, 300 metre parkurda yapıldı. Zaman zaman zor anların yaşandığı yarışmada, katılımcılar kıyasıya mücadele etti.

        Yarışmada, kadınlar kategorisinde Adige Cumhuriyeti birinci, Azerbaycan ikinci, Osetya üçüncü olurken, erkeklerde Adige Cumhuriyeti birinciliği, Dağıstan ikinciliği, Türkiye ise üçüncülüğü elde etti.

        İran'dan gelen Aylin Elchin, geçen yıl da bu yarışmaya katıldığını belirterek, "Bu yıl çok heyecanlı geçti. Yarışmayı sonuna kadar bitirmeyi başardım. Biraz zordu ama heyecanlıydı." dedi.

        Yarışma sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

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        Galeri
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        Galeri

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