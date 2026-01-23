Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Ayder Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu

        Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:05 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:05
        Ayder Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu
        Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası beyaza büründü.

        Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürdü.


        Çamlıhemşin ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Beyaza bürünen yaylada oluşan kar manzarası dronla görüntülendi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

