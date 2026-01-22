Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'de "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi

        Rize'de "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 13:15 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:15
        Rize'de "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi
        Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yerleşkesi'nde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, şubat ayında gerçekleştirilecek sonuç konferansı ile Rize'nin sıfır atık hedef belgesinin hazır hale getirileceğini söyledi.

        Sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir hassasiyet alanı olmadığına değinen İncesu, "Aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadeleden doğan kaynakların korunmasına, ekonomik verimlilikten toplumsal farkındalığın güçlendirilmesine kadar uzanan çok boyutlu ve bütüncül bir kalkınma modelidir." diye konuştu.

        İncesu, sıfır atık uygulamalarının kaynak kullanımını azaltarak, iklim üzerindeki baskıyı düşürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:


        "Yerel yönetimlerin afetlere karşı dayanıklılığını arttırmaktadır. Su yönetimi ve sulama verimliliği konusunda ise iklim değişikliği karşısında stratejik öneme sahip alanlardan biri. Mavi ve sucul ekosistemlerin korunmasının, deniz biyolojisinin sürdürülebilirliğinin su kaynaklarının etkin kullanımı ve atık yönetimi politikalarıyla doğrudan ilişkilidir."

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç da üniversitelerin sadece derslerin ve araştırmaların yapıldığı yerler olmadığını anlatarak, "Bunlar sadece binadan ibaret değil, yaşayan ekosistemler. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bugün 18 bin öğrencisiyle, 2 bine yakın çalışanıyla Rize özelinde ciddi bir ekosistem oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

        Gençlerin geri dönüşüm kutularına atılan malzemelerin nasıl dönüştürüldüğünü merak ettiğini dile getiren Dalgıç, "Biz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak, eğer bilimin ve geleceğin inşa edildiği kampüslerde geri dönüşümü oluşturmayı başlatmayı yapamazsak, bunu sokaktaki vatandaştan beklememizin doğru olmadığını düşünüyoruz. Yine bizim görevimiz, sadece akademik bilgi üretmek değil, aynı zamanda o bilgiyi hayata geçirerek de, birer laboratuvar vazifesi görmektir." dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş ile İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genc'in de konuştuğu çalıştayda, atık azaltımı, geri dönüşüm, kompost uygulamaları, tüketim alışkanlıklarının azaltılması gibi konular görüşülecek.

