Doğu Karadeniz'de 400 köy yolunda karla mücadele sürüyor

Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de kar nedeniyle 400 köy yolu ulaşıma kapanırken, Bayburt'ta soğuk hava etkisini gösteriyor.



Rize'nin yüksek kesimlerinde kar aralıklarla devam ediyor.



Kar nedeniyle İkizdere'de 22, Çayeli'nde 13, Çamlıhemşin'de 8, Ardeşen'de 7, Hemşin'de 6, Pazar'da 4, Fındıklı'da 2 ve Derepazarı ilçesinde 1 olmak üzere 63 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresinin 124 personeli, 56 iş makinesiyle köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Karayolları ekipleri ise Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.



- Giresun



Giresun'da soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiledi.



Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 12, Görele'de 28, Tirebolu'da 20, Bulancak'ta 18, Yağlıdere'de 13, Dereli'de 12, Espiye'de 11, Piraziz'de 8, Doğankent'te 7, Alucra'da 6, Güce ve Keşap'ta 5'er, Çanakçı'da 4, Eynesil'de 2 ve Çamoluk ilçesinde 1 olmak üzere 152 köye ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, 58 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.



- Artvin



Artvin'de kar nedeniyle 130 köyün yolu ulaşıma kapandı.



Merkezde 24, Borçka'da 41, Ardanuç'ta 34, Arhavi'de 12, Murgul'da 11, Yusufeli'nde 6 ve Şavşat ilçesinde 2 köye ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresinin 74 personeli, 44 iş makinesiyle köy yollarını ulaşıma açmak için faaliyetlerini sürdürüyor.



Belediye ekipleri ise beyaz örtüyle kaplanan şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.



- Gümüşhane



Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 2, Kürtün'de 28, Torul'da 20 ve Köse ilçesinde 5 olmak üzere 55 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ekipleri, köylere ulaşımı sağlamak amacıyla çalışma yürütüyor.



- Bayburt



Bayburt'ta da soğuk hava etkisini gösteriyor.



Belediye ekipleri, buzlanma olan cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.



Şehrin yüksek kesiminde etkili tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

