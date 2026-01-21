Habertürk
Habertürk
        Doğu Karadeniz'de 400 köy yolunda karla mücadele sürüyor

        Doğu Karadeniz'de 400 köy yolunda karla mücadele sürüyor

        Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de kar nedeniyle 400 köy yolu ulaşıma kapanırken, Bayburt'ta soğuk hava etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:57 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:57
        Rize'nin yüksek kesimlerinde kar aralıklarla devam ediyor.

        Kar nedeniyle İkizdere'de 22, Çayeli'nde 13, Çamlıhemşin'de 8, Ardeşen'de 7, Hemşin'de 6, Pazar'da 4, Fındıklı'da 2 ve Derepazarı ilçesinde 1 olmak üzere 63 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinin 124 personeli, 56 iş makinesiyle köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri ise Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        - Giresun

        Giresun'da soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiledi.

        Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 12, Görele'de 28, Tirebolu'da 20, Bulancak'ta 18, Yağlıdere'de 13, Dereli'de 12, Espiye'de 11, Piraziz'de 8, Doğankent'te 7, Alucra'da 6, Güce ve Keşap'ta 5'er, Çanakçı'da 4, Eynesil'de 2 ve Çamoluk ilçesinde 1 olmak üzere 152 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, 58 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

        - Artvin

        Artvin'de kar nedeniyle 130 köyün yolu ulaşıma kapandı.

        Merkezde 24, Borçka'da 41, Ardanuç'ta 34, Arhavi'de 12, Murgul'da 11, Yusufeli'nde 6 ve Şavşat ilçesinde 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinin 74 personeli, 44 iş makinesiyle köy yollarını ulaşıma açmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

        Belediye ekipleri ise beyaz örtüyle kaplanan şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 2, Kürtün'de 28, Torul'da 20 ve Köse ilçesinde 5 olmak üzere 55 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, köylere ulaşımı sağlamak amacıyla çalışma yürütüyor.

        - Bayburt

        Bayburt'ta da soğuk hava etkisini gösteriyor.

        Belediye ekipleri, buzlanma olan cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.

        Şehrin yüksek kesiminde etkili tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

