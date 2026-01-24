Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Çaykur Rizespor yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 10:31 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:31
        Çaykur Rizespor yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.


        Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.


        Yeşil-mavili takım, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 18 puanla 12'nci sırada bulunuyor.


        Alanyaspor ise 21 puanla ligde 10'uncu sırada yer alıyor.

        Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Alikulov, maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

