Rize'de kar nedeniyle yolu kapanan köydeki cenaze zorlukla defnedildi
Rize'de kar yağışı sonrası yolu kapanan köyde vefat eden kadının cenazesi zorlukla toprağa verildi.
Rize'de kar yağışı sonrası yolu kapanan köyde vefat eden kadının cenazesi zorlukla toprağa verildi.
Pazar ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Başköy köyünün yolu ulaşıma kapandı.
Köyde vefat eden 88 yaşındaki Emine Sever'in yakınları, cenazeyi defnetmek için taşıyamayınca durumu Pazar İlçe Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin çalışması sonucu kapalı yol açıldı ancak cenaze nakil aracı mahalleye ulaşamadı.
Bunun üzerine cenaze, iş makinesinin kepçe kısmında taşınarak aracın yanına getirildi.
Güçlükle Başköy Camisi'ne ulaştırılan Sever'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.
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