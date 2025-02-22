Rize'de kar nedeniyle yolu kapanan köydeki cenaze zorlukla defnedildi

Köyde vefat eden 88 yaşındaki Emine Sever'in yakınları, cenazeyi defnetmek için taşıyamayınca durumu Pazar İlçe Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.