Çaykur Rizespor, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor

FİKRET DELAL - Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçından puan ya da puanlar alarak küme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Süper Lig’in 26. haftasında Corendon Alanyaspor’u 3-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, sonraki maçlarda Onvo Antalyaspor’a 2-1, Bodrum FK’ya ise 2-0 yenildi. 29. haftayı bay geçen yeşil-mavililer, 30. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde bu sezon ligde oynadığı 28 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 34 puan toplayan ve 13. sırada yer alan yeşil-mavililer, küme düşme hattına yaklaştı.

Geçen sezon ise 28. hafta sonunda 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 39 puan toplamıştı. O dönemde Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Rize ekibi, bu sezon ise küme düşmeme mücadelesi veriyor.

- Kalesini gole kapatamıyor

Bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada yalnızca 2 kez kalesini gole kapatabilen yeşil-mavililer, toplamda 47 gol yedi ve rakip fileleri 35 kez havalandırdı.