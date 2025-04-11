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        Çaykur Rizespor, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor

        FİKRET DELAL - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçından puan ya da puanlar alarak küme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:16 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:16
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        Çaykur Rizespor, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor
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        FİKRET DELAL - Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçından puan ya da puanlar alarak küme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

        Süper Lig’in 26. haftasında Corendon Alanyaspor’u 3-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, sonraki maçlarda Onvo Antalyaspor’a 2-1, Bodrum FK’ya ise 2-0 yenildi. 29. haftayı bay geçen yeşil-mavililer, 30. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde bu sezon ligde oynadığı 28 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 34 puan toplayan ve 13. sırada yer alan yeşil-mavililer, küme düşme hattına yaklaştı.

        Geçen sezon ise 28. hafta sonunda 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 39 puan toplamıştı. O dönemde Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Rize ekibi, bu sezon ise küme düşmeme mücadelesi veriyor.

        - Kalesini gole kapatamıyor

        Bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada yalnızca 2 kez kalesini gole kapatabilen yeşil-mavililer, toplamda 47 gol yedi ve rakip fileleri 35 kez havalandırdı.

        - Trabzonspor’a karşı son beş maçta dört galibiyet

        Süper Lig’in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü Trabzonspor’a konuk olacak Çaykur Rizespor, rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak küme hattından uzaklaşmak istiyor.

        Rizespor, bordo-mavililere karşı ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünden galibiyetle ayrılırken, son yenilgisini Türkiye Kupası’nda 5-2’lik skorla aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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