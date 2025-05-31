Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Akıncık, Onur Gülter
Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Samet Akaydin, Mocsi, Muhammet Taha Şahin, Olawoyin, Mithat Pala, Akintola, Varesanovic, Ghezzal (Dk. 15 Zeqiri), Sowe
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Cengiz Demir, Abdulkadir Parmak, Selimcan Temel, Boutobba, Görkem Sağlam, Fernandes, Okoronkwo
Gol: Dk. 43 Akintola (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 41 Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
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