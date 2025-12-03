Çaykur Rizespor'da Recep Uçar dönemi başladı

Çaykur Rizespor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Recep Uçar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı İbrahim Turgut, Çaykur Didi Stadı'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, Uçar'ın takdir ettikleri, spor camiasının çok kıymetli bir ismi olduğunu söyledi.

Turgut, Çaykur Rizespor'u daha iyi yerlere getireceğine inandıkları Recep Uçar'a güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

İlhan Palut'un kendi isteğiyle takımdan ayrıldığını belirten Turgut, "İlhan hocamızın da çok kıymetli hizmetleri, destekleri ve işleri oldu. İlhan hocamızın kişiliği, duruşu çok karakterli. Düzgün bir insan her şeyden önce. Recep hocamızın da aynı profilde, aynı özelliklerin üzerine koyan bir duruşta, karakterde olduğunu biliyoruz. Allah hayırlı etsin." dedi.

İbrahim Turgut, güvenerek İlhan Palut'la yol yürüdüklerini anlatarak, "Şimdi Recep Uçar hocamızla aynı şekilde, güvendiğimiz için yol yürüyoruz. İnşallah uzun zaman ve seneler Rizespor'a hep beraber hizmet edeceğiz. İstikrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

- "İnşallah beraber iyi günler yaşayacağımız bir sene olur" Recep Uçar da Türk futbolunun köklü kulüplerinden Çaykur Rizespor'la yollarının kesişmesi dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi. Kendisini göreve layık gören Turgut ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Uçar, "Tutkulu taraftarımızın önünde aynı heyecanı paylaşacağımız için çok heyecanlıyım. İyi bir camiaya, iyi bir kulübe, önemli hedefleri olan bir takıma geldiğim için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu. İlhan Palut'un takımda 2,5 yıl önemli işler yaptığının altını çizen Uçar, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi. Gece gündüz çalışarak takımı arzu ettikleri konuma getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Uçar, birinci hedeflerinin de alt sıralardan bir an önce yukarıya çıkabilmek olduğunu belirtti. Recep Uçar, herkes için hayırlısını dileyerek, "İnşallah beraber iyi günler yaşayacağımız, güzel anılar biriktirebileceğimiz bir sene olur. Rize'yi de her zaman zor deplasman olmaya devam ettireceğiz." dedi.

- "Öncelikli olarak bir nefes almamız lazım" Takımın kaliteli oyunculardan oluştuğunu vurgulayan Uçar, şunları kaydetti: "Zaman zaman üretmekte çok zorlanmasak da sonuçlandırmakta zorlanıyoruz. En büyük zorluklarımızdan biri bu. Dün akşamdan itibarıyla ekibimizle bütün maçları analiz etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da hafta sonu Konyaspor deplasmanı için hazırlanıyoruz. Biz her maçı kazanmak için oynayacağız bu oyuncu grubuyla. Tabii planlı oyunlarımız olacak. Coşkulu, baskılı, üreten bir futbol sergileyebilmek en büyük hedefimiz olacak. Artı yönlerimiz de çok, zayıf olan noktalarımız da var. Bunların çözümü için gece gündüz ekibimizle beraber çalışıp taraftarların özlediği, görmek istediği futbolu inşallah onların huzurunda sergilemek istiyoruz." Konyaspor'da 1 yıl görev aldığını, hizmet ettiği her kulübün kendisi için değerli olduğunu belirten Uçar, hafta sonu mücadele edecekleri Konyaspor'a başarılar diledi.

Uçar, imzaların atılmasıyla tek hedefleri olacağını dile getirerek, "Tek amacımız Çaykur Rizespor'un sahada iyi bir oyunla iyi bir sonuç alması. Bu arma için hep beraber oyuncularımızla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Umarım da hak edenin kazandığı güzel bir oyun olur." ifadelerini kullandı. Antrenörlük hayatında her zaman inandığı doğruları çekinmeden söylediğini anlatan Recep Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yörenin insanının isyan eden yapısını biliyorum. Bizim amacımız da sahada isyan eden bir takım. Onların coşkusuna uyum sağlayabilecek bir oyun ve takım oluşturabilmek. Bizim onlardan tek isteğimiz var. İyi günümüz olacak, kötü günümüz olacak ama her daim bizim arkamızda, yanımızda destek vermeleri, kalplerinin bizim için atması." Uçar, ekibiyle birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceklerini vurgulayarak, "Burayı zor bir deplasman haline getirmek, daha rahat bir konuma gelmek öncelikli hedefimiz. Daha sonra hedefimizi yönetimimizle ve oyuncularımızla birlikte ortaya koyacağız. Öncelikli olarak bir nefes almamız lazım." ifadelerini kullandı.