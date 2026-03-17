Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize'de konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önlerine çıkarılan her engeli, her ambargoyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerli ve milli savunma sanayi hamlesi için bir fırsata dönüştürdüklerini söyledi.



Kacır, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla Konferans ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Türkiye Yüzyılı'nın lideri, Milli Teknoloji Hamlesinin mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini taşıyan üniversitenin araştırmada, girişimcilikte ve teknolojide çıtayı daima daha yukarıya taşıyacağına yürekten inandığını ifade etti.



Durdurulamayan savaşların, derinleşen adaletsizliklerin ve hiçe sayılan değerlerin gölgesinde insanlığın ortak vicdanının bugün ciddi bir sınavdan ve sınamadan geçtiğini belirten Kacır, bilim ve teknolojinin insani değerlerden yoksun ellerde haksızlıkların ve yıkımların hızını artırdığını vurguladı.



Kacır, adaletin ve hakkaniyetin günden güne yok olduğu köhnemiş dünya düzeninde köklü medeniyet birikimini çağın imkanlarıyla buluşturan Türkiye'nin, insanlık için umut kaynağı olduğunun altını çizdi.



"Küresel adaletsizliklere karşı sergilediğimiz dik duruşun tesiri ve her alanda kendi kaderimizi tayin edebilmemiz, bilimsel derinliğimiz ve teknolojik bağımsızlığımızla doğrudan ilişkilidir." ifadesini kullanan Kacır, "Bugün, yapay zekadan biyoteknolojiye, uzaydan temiz enerjiye teknolojinin farklı sahalarında elde edilen kabiliyetlerin ekonomik sıçramayı ve stratejik bağımsızlığı mümkün kıldığı bir çağdayız." dedi.



Teknolojiye yön verenlerin yalnızca bugünü değil, geleceğin dünyasını da şekillendirme imkanına sahip olduğunu vurgulayan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son 23 yılda tüm dünyanın yakından takip ettiği büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.



- Türkiye'nin AR-GE harcamaları yıllık 19,9 milyar dolara yükseldi



Kacır, bilimsel araştırma kapasitesini dünyada örnek bir konuma taşıdıklarına dikkati çekerek, "Bu dönemde bilimsel yayın sayımızı yılda 9 binden 52 bine yükselttik. Dünya genelinde en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22'nci sıradan 14'üncü sıraya yükseldik. Araştırmacılarımızın her geçen yıl niceliği ve niteliği artan bilimsel çalışmaları, fikri mülkiyet kapasitemizin yükselişinin de önünü açtı. 2002'de 414 olan yerli patent başvuru sayısı geçtiğimiz yıl 11 bin 394'e ulaştı. Yerli patent başvurularında dünyada 10'uncuyuz. Kadın buluşçu oranında dünya birincisiyiz." diye konuştu.



Bilimsel araştırmaların Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu hızlandırması adına güçlü bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi inşa ettiklerine değinen Kacır, şu değerlendirmede bulundu:



"2002'den bu yana Türkiye'nin AR-GE harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara çıkardık. Aynı dönemde, AR-GE harcamalarının milli gelirimizdeki payını binde 5'ten yüzde 1,5'a, tam zaman eşdeğer AR-GE personeli sayımızı 29 binden 310 bine yükselttik. Bugün özel sektörümüz bünyesindeki 1700'ü aşkın AR-GE ve tasarım merkezinde görev yapan nitelikli mühendis ve teknisyenlerimiz, öznesi oldukları yüksek teknoloji ve katma değer odaklı projelerle Türkiye'nin kalkınma yürüyüşüne güç katıyor. 114 Teknoparkımızda 12 bin 500'den fazla firmamızın geliştirdiği yenilikçi çözümler, Milli Teknoloji Hamlemizi vizyondan gerçeğe dönüştürüyor. Ülkemizi bilim ve teknolojide dünya sahnesinde hak ettiği konuma taşıma yolculuğumuzda TÜBİTAK, araştırma ve inovasyon ekosistemimizin tüm unsurlarını harekete geçirmeyi sürdürüyor. TÜBİTAK eliyle sadece geçtiğimiz yıl, 190 üniversite ve 3 bin 100 firmanın 10 bin 774 projesine 16,2 milyar lira destek sağladık. Bilimde, araştırmada ve yenilikte attığımız çok boyutlu adımlar, teknoloji geliştirme ve üretmede muazzam kazanımların önünü açtı. Kuşkusuz savunma sanayiinin Milli Teknoloji Hamlemizin öncüsü olması tesadüf değildir."



Bakan Kacır, Türkiye'nin, ateş çemberiyle kuşatılmış bir coğrafyada olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Pek çok ülke yeni yeni idrak etmeye başlasa da tecrübelerimiz AR-GE'siyle, test altyapısıyla, seri üretimiyle ve insan kaynağıyla bütüncül bir savunma sanayi inşasının, bağımsız ve milli bir duruş ve siyaset yürütmek için olmazsa olmaz olduğunu bizlere gösterdi. Önümüze çıkartılan her engeli, her ambargoyu Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yerli ve milli savunma sanayi hamlemiz için bir fırsata dönüştürdük. Vatan toprağında, mavi vatanda, gök vatanda, uzay vatanda ve siber vatanda egemenliğimizi güvence altına alan ülkemizin stratejik hamleleri için güç çarpanı bir savunma sanayi inşa ettik. Kendi insansız hava araçlarını, füzelerini, mühimmatlarını, jet motorlarını, savaş uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülke olduk. Bizlerden neyi esirgemişseler onun daha iyisini yerli ve milli olarak geliştiriyor ve üretiyoruz. Savunma sanayisinde yakaladığımız başarılar sadece caydırıcılığımızı güçlendirmekle kalmadı, yüksek teknolojili üretimde yeni ufukların önünü açtı."



- "İmkan verildiğinde bu milletin evlatları en iyisini yapar"



Milletin 60 yıllık yerli ve milli otomobil özlemini akıllı ve elektrikli otomobili Togg'la gerçeğe dönüştürdüklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:



"Ülkemizde bugüne kadar ürettiğimiz en yüksek değere sahip teknoloji ürünü TÜRKSAT 6A'yla uydu teknolojilerinde global A takımına, ilk 11'e girdik. 23 yıl önce bir sağlam iradenin yanında durarak yeni ve kararlı bir yolcuğa çıkan bu milletin daha nice eserle göğsü kabaracak. Ülkemizin uzay alanındaki kabiliyetlerini bir üst lige çıkaracak Ay Programımız başarıyla devam ediyor. Uzaya bağımsız erişimimizi teminat altına alacak uzay limanımızın inşasına başladık. Navigasyon uygulamalarını yerlileştiriyoruz. Yerli modüler nükleer reaktör projemizi hayata geçirmek için bir başlangıç adımı attık. Yapay zeka geliştirme süreçleri için kritik değer taşıyan veri merkezi ve süper bilgisayar yatırımlarını hayata geçiriyor, yerli yapay zeka çözümlerini yaygınlaştırıyoruz. Biyoteknolojide, çip, yarı iletken ve kuantum teknolojilerinde kapasite inşamızı hızlandırıyoruz. Biliyoruz ki Türk gençliği kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyacak iddiaya ve iradeye sahiptir. İmkan verildiğinde bu milletin evlatları en iyisini yapar. Bu anlayışla, üniversite eğitimini belirli bir kesimin imtiyazı olmaktan Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çıkarmış olduk."



Kacır, 2002'de Türkiye'de sadece 76 üniversite bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün, sayılarını 208'e çıkardığımız üniversitemizle yükseköğretimi Türkiye'nin tüm şehirlerine taşıdık. Fırsat eşitliğini merkeze alan ve bilimi Anadolu'nun her köşesine ulaştıran kararlı adımlarımızla araştırma yetkinliği artık sadece birkaç şehirdeki üniversitelerimizle sınırlı değil. 2006'da kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizin araştırma ve bilim üretme kapasitesi, Anadolu şehirlerimizin Türkiye'nin bilim ve araştırma yolculuğuna kattığı gücün en somut göstergelerinden biri. Türkiye'nin araştırma ve inovasyon haritasında kıymetli yer edinen üniversitemiz, su ürünlerinden çay araştırmalarına, yer bilimlerinden mühendisliğe tıbba kadar uzanan geniş bir sahada oluşturduğu bilimsel yetkinlik ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağıyla artık pek çok üniversitemize ilham kaynağı oluyor. Üniversitemizin bilimsel yayın sayısı ve niteliğinde son dönemde yakaladığı ivme, araştırma kültürünün bu çatı altında kökleştiğini ve kurumsallaştığını gösteriyor."



Kacır, Bakanlık olarak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin Milli Teknoloji Hamlesinin bayrak taşıyıcıları arasında yer alması için gerekli tüm desteği sunmaya gayret ettiklerini söyledi.



Bugüne kadar TÜBİTAK'ın bilim insanlarına ve öğrencilere yönelik burs programları kapsamında, üniversitedeki 1029 öğrenci ve araştırmacıya yaklaşık 227 milyon lira destek verdiğini belirten Kacır, "Özel sektöre, akademiye ve kamuya yönelik destek programları kapsamında üniversitemizin 162 projesine 423 milyon lira destek sunduk. DOKAP Bölge Kalkınma İdaremiz ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız eliyle üniversitemizin araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine dönük projelerine 75 milyon lira kaynak sağladık." dedi.



Kacır, üniversitelerde bilimsel bilginin ekonomik değere ve yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesi için Dijitalpark Teknokent'i kurduklarını anlatarak, "Üniversitemizde eğitim gören gençlerimizin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine fırsat sağlayacak makine, teçhizat ve sarf malzemesine erişebildikleri bir fiziki altyapı olan Milli Teknoloji Atölyemizi de açmış olduk. Açılışını gerçekleştirdiğimiz atölye merak eden, deneyen, tasarlayan ve üreten gençlerimizin fikirlerini prototiplere, prototiplerini ise ticarileşebilir ürünlere dönüştüreceği bir mutfak olacak. Gençlerimizin üretme ve keşfetme heyecanını daha da yükseltecek." diye konuştu.



Milletçe iftihar kaynağı olan her bir başarının ardında yıllarca süren emek, gayret ve bilimsel çalışmalar olduğuna işaret eden Kacır, şu değerlendirmede bulundu:



"Milli Teknoloji Hamlesi'nin her bir safhası, laboratuvarlarda sabahlayan, ömrünü hakikatin izini sürmeye adamış bilim insanlarımızın, mühendislerimizin ve teknisyenlerimizin alın ve akıl terinin eseridir. Atalarımız, 'Marifet iltifata tabidir. İltifatsız emek zayidir' der. Takdim ettiğimiz ödüller bu anlamda bilim insanlarımızın üniversitemize, ülkemize sunduğu kıymetli katkıların tescili niteliğinde. Bizler dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olma hedefimize daha güçlü yürümek adına, tüm araştırmacılarımızla, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğuna katkı sunan herkesle birlikte bilimde ve teknolojide lider Türkiye'yi inşa etmek için gayret göstereceğiz. TEKNOFEST'lerle, Deneyap Teknoloji Atölyeleriyle, bilim merkezlerimizle, bilim şenlikleriyle, Sektör Kampüste Programıyla, Milli Teknoloji Akademimizle, Milli Teknoloji Atölyelerimizle Teknofest kuşağının her daim yanında olmaya devam edeceğiz."



- "Rize'mizin geleceği için bu üniversitenin başarısı çok önemli"



​​​​​​​İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını taşıyan üniversitenin kuruluş sürecini anlattı.



Rize'de dünya çapında bir araştırma üniversitesini var etmek için vakıf olarak çalışmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Rize'nin enerjisini, Cumhurbaşkanı'mızın desteğini arkamıza alarak harekete geçirmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Tabii ki bunlar akademisyenlerimiz, hocalarımız olmadıktan sonra, onlar buna inanmadıktan sonra mümkün değil." dedi.



Rize'nin geleceği için üniversitenin başarısının çok önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Rize'mizin her alanda ayakta kalmasını sağlayacak çalışmalar bu üniversitemizin bünyesinde gerçekleşecek ve onun için gün, bugündür. Değerli araştırmacılarımıza sesleniyorum, artık durmak yok. Herkes daha fazla proje hazırlayacak. Daha fazla doktora öğrencisi, daha fazla tez yönetimi, daha fazla lisans öğrencilerimize varıncaya kadar yayın, ortak yayın çalışmaları ve daha fazla ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle üniversitemizi arzu ettiğimiz yere inşallah getireceğiz."



Güzel bir ekip ruhuyla çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"20 yılda üniversitemizin bu noktaya gelmesinde bütün emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Rabb'im inşallah sonunu da istediğimiz hedeflere ulaştığımız şekilde hayırlı kılsın. Rabb'im Cumhurbaşkanı'mızı sağlık, sıhhat, afiyetle başımızda inşallah daim etsin. Çünkü Rizeli daha iyi biliyor Cumhurbaşkanı'mızın kıymetini. Belki Cumhurbaşkanı'mızın kıymetini hakkıyla bilmeyenler az değil ama Rizeli hakkıyla kıymetini biliyor. Üniversitemiz için de şehrimiz için de Cumhurbaşkanı'mızın desteği, Cumhurbaşkanı'mızın varlığı çok kıymetli."



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışının da gerçekleştirildiği programa, Vali İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret Bayraktar, diğer ilgililer ve akademisyenler katıldı.

