        Rize'de tır dorsesinde 57 düzensiz göçmen yakalandı

        Rize'de polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalandı.

        Giriş: 28.03.2026 - 20:30
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında Gürcistan plakalı bir tırı durdurdu.

        Yapılan kontrollerde tırın dorsesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen bulundu.


        Emniyete götürülen düzensiz göçmenlere idari işlem yapılırken, gözaltına alınan tır sürücüsü G.B. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Depremde yıkılan evde cinayet
        Depremde yıkılan evde cinayet
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        'Bu gayrimeşru saldırı durmalıdır'
        'Bu gayrimeşru saldırı durmalıdır'
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        "Karıma çok teşekkür ediyorum"
        "Karıma çok teşekkür ediyorum"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı

        Benzer Haberler

        Rize'de burnundan zincir parçası çıkarılan çocuk sağlığına kavuştu
        Rize'de burnundan zincir parçası çıkarılan çocuk sağlığına kavuştu
        5 yaşındaki Polen, 2 yıldır burnunda tırnak makası zinciriyle yaşamış
        5 yaşındaki Polen, 2 yıldır burnunda tırnak makası zinciriyle yaşamış
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Kökler ve Kanatlar Aile Paneli"nde...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Kökler ve Kanatlar Aile Paneli"nde...
        Bakan Göktaş: İnsan, dünyayı önce aile içinde tanır
        Bakan Göktaş: İnsan, dünyayı önce aile içinde tanır
        Yeni Anayasa Mahkemesi üyesinden duygulandıran paylaşım
        Yeni Anayasa Mahkemesi üyesinden duygulandıran paylaşım
        Bakan Göktaş: "133 bin gencimizin kredi ödemelerini gerçekleştirdik"
        Bakan Göktaş: "133 bin gencimizin kredi ödemelerini gerçekleştirdik"