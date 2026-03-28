Rize'de tır dorsesinde 57 düzensiz göçmen yakalandı

Rize'de polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında Gürcistan plakalı bir tırı durdurdu. Yapılan kontrollerde tırın dorsesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen bulundu. Emniyete götürülen düzensiz göçmenlere idari işlem yapılırken, gözaltına alınan tır sürücüsü G.B. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

