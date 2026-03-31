Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sona erdi

        Rize'nin Kaçkar Dağları'nda ocakta başlayan helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" sezonu sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 10:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

        Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ve İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'ten itibaren yapılıyor.

        Bölgede 4 Ocak'ta iki helikopterle başlayan faaliyetin son haftasındaki etkinliğe, Çek Cumhuriyeti'nden sporcuların da aralarında bulunduğu 10 kişi katıldı.

        Bu sezon etkinliğe yerli ve yabancı 300'e yakın sporcunun akredite edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

