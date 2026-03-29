Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Rize'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bir davamız var. Büyük ve güçlü Türkiye ideali uğruna Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmak için hep birlikte mücadele ediyoruz. Dolayısıyla burada üstlendiğimiz sorumluluklar, temsil ettiğimiz görevler bizim için bir kibir ve hiyerarşi vesilesi asla olamaz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 21:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Rize İl Başkanlığı ziyaretinin ardından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mahalle ve Köy Başkanları Toplantısı'na katılan Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Sahada yürütecekleri çalışmaları istişare toplantıları ile ele alacaklarını dile getiren Büyükgümüş, AK Parti'nin yürüttüğü mücadele ve dava anlayışında hiyerarşiye yer olmadığını ifade etti.

        Genel merkezden mahalle başkanlarına kadar bir ve beraber olduklarını vurgulayan Büyükgümüş, "Bir davamız var. Büyük ve güçlü Türkiye ideali uğruna Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmak için hep birlikte mücadele ediyoruz. Dolayısıyla burada üstlendiğimiz sorumluluklar, temsil ettiğimiz görevler bizim için bir kibir ve hiyerarşi vesilesi asla olamaz." diye konuştu.

        - "Yeni dönemin önemli köşe taşlarından biri"

        Büyükgümüş, mahalle ve köy başkanlarına yönelik ilk toplantıyı Rize'de düzenlediklerine değinerek, "Rize'deki kardeşlerimizin duasından, heyecanından en üst düzeyde istifade etmek istiyoruz. O yüzden bugünkü toplantımızın sadece Rize'de bir mahalle başkanlığı toplantısı olarak değil, yeni dönemin önemli köşe taşlarından biri olarak değerlendirilmesini arzu ediyoruz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman barıştan yana bir lider olduğuna dikkati çeken Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Cumhurbaşkanımızın gerek diplomasiyle gerek sahadaki tüm imkan ve araçlarımızla yürüttüğü tüm çalışmalar insanlığın barışı, esenliği ve hayrı için olmuştur. Biz buna anbean şahidiz. AK Parti teşkilatlarımızda görev alan tüm kardeşlerimiz buna anbean şahittir. Dünya mazlumları buna şahittir. Şimdi bu artan çatışmalar ve savaş atmosferinde özellikle ülkemizde bir takım sosyal mühendislik çalışmaları yapılmaya başlandığını görüyoruz."

        Büyükgümüş, Türkiye'nin dünya mazlumları için umut olduğunu belirterek, "Bunu güçlendirmek, büyütmek bugün AK Parti teşkilatlarında sorumluluk üstlenen tüm mensuplarımızın omuzlarındadır. Nereden geldiğimizi, hangi istikamette ilerlediğimizi asla zihnimizden, gönlümüzden çıkarmayacağız." dedi.

        - "Karikatür muhalefetle karşı karşıyayız"

        Tüm insanlığın Türkiye'nin yardım eline, haktan, hukuktan, adaletten yana duruşuna ihtiyacı olduğunu dile getiren Büyükgümüş, şu ifadeleri kullandı:

        "İşte bu ihtiyacı karşılayacak siyasi çalışmaları hayata geçirmek için biz bu çatının altında bir aradayız. Tüm bu tablo karşısında biz bunun şuuruyla, bunun derdiyle mücadele ederken bir karikatür muhalefetle karşı karşıyayız. Bakın bunu hakaret etmek için, bunu tahkir etmek için, tahfif etmek için söylemiyoruz. Bunlar hakikaten bir karikatür halindeler. Zihinlerinde bir dünya var, orada yaşıyorlar. Dünyanın önemli ülkeleri liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kapısını adeta aşındırıyor, 'ortak füze, ortak savunma ürünleri geliştirelim, yeni sistemler geliştirelim, şu ürünler sizde iyi, bunları bizimle de paylaşın, bize de satın'. Dünya bunun telaşında."

        Türkiye'nin, Sinop'ta dünyanın en gelişmiş füze test merkezlerinden birine sahip olduğunu ifade eden Büyükgümüş, "ROKETSAN'ımız burada. Dünyanın en gelişmiş sistemleri burada geliştirildikten sonra test ediliyor. Sinop'a gitmiş Özgür Özel diyor ki 'Bu test merkezinin çalışmaması lazım'. Niye? 'balıklar ürküyor. Sinop'un turizmi olumsuz etkileniyor, bu test merkezi zarar.' Ya böyle bir cahillik, böyle bir vizyonsuzluk, böyle bir çapsızlık olabilir mi? Daha ilerisi var ama edebimizden, Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatında siyaset yaptığımız için onu söylemiyoruz." diye konuştu.

        Büyükgümüş, Sinop'ta balık üretiminin 5 yılda 3 kattan fazla arttığına işaret ederek, "10 yılda 6 kattan fazla Sinop'un turizm geliri artmış. Ne dediklerini de bilmiyorlar. Ne söylediklerini de bilmiyorlar. Böyle bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Ama bu anlayışa bizim sahayı, bu anlayışa bizim 10 yıllarımızın kaderini tayin edecek şu dönemi bırakmamamız lazım. Evelallah Rize'de bu kararlılık, bu heyecan var. Bunu her gelişimizde daha fazla gözlemliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir genç olarak siyasete adım attığını belirten Büyükgümüş, şunları kaydetti:

        "Arkadaşlarıyla beraber gençlik hayalleri kurdu. Elhamdülillah, 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda o gençlerin kurdukları hayaller, birer birer AK Parti'mizin iktidarında gerçek oldu. Biliyorsunuz Ayasofya özgür olsun diye hapis yatmış, kovuşturmalara uğramış bir liderimiz var. Allah'a çok şükür bugün Ayasofya özgür. Minarelerinden Allahuekber nidaları özgürce yükseliyor. Kimin sayesinde? Öne çıkan, gayret eden, cesur davranan Recep Tayyip Erdoğan ve onun gibi gençlerin bu hareketin etrafında bir araya gelmesiyle. Bunu başardık, bu adımları attık."

        Toplantıya, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, AK Parti Ordu İl Başkanı Samet Özdemir ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

