Rize'de balıkçı teknesi karaya oturdu

Rize'de karaya oturan balıkçı teknesindeki kişi tahliye edildi.



Kafes balıkçılığında kullanılan tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Fener Mahallesi sahilindeki barınağın girişinde karaya oturdu.



İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve Rize Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.



Ekipler, teknede bulunan 1 kişiyi tahliye etti.



Sahil güvenlik ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındığı, teknenin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

