Rize'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Rize'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.



Portakallık Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Kerem Rahman Günaydın (17), Y.Y.K. ve D.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Y.Y.K. tabancayla Günaydın'a ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Günaydın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



