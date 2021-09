Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin açılışını gerçekleştirdi

– Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nin yeni binasının açılış törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, iki gündür Rize’de dolu dolu programlarla, hem hemşerileriyle hasret giderdiğini hem de Rize’ye kazandırdıkları yeni eserlerin sevincini yaşamanın bahtiyarlığı içerisinde olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün İyidereİkizdere Yolu ve Tünellerinin açılışını yaptık. Bugün Salarha Tüneli’nin açılışı ile merkez çarşı mahallesinde başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin temel atma törenindeydik. Burada da üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi binasının açılış töreni vesilesiyle sizlerle beraberiz” dedi.

Yeni binasının açılışını yaptıkları Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2013 yılından beri faaliyette olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hâlen 81 öğretim kadrosuyla eğitim ve diş hastalıkları tedavisi hizmetlerini yürüten fakültemiz, yeni öğrencileriyle birlikte 452 mevcuda ulaşmıştır. Fakültemizin yeni hizmet binası sayesinde, hem buradaki eğitimöğretim, hem de vatandaşlarımıza verilen diş sağlığı ve tedavisi hizmetlerinin kalitesi, nitelik ve nicelik olarak bir hayli yükselecektir” şeklinde konuştu.



“RizeArtvin Havalimanı, üniversitemizin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır”

Rize’nin her meselesini kendi meseleleri olarak gördüklerini ifade Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

“Şehrimizde geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerinde ortaya çıkan zararların telafisi için de tüm kurumlarımız, hayırseverlerimiz hep birlikte seferber oldular ve süratle de bu felaketin enkazını ortadan kaldırmayı başardık. Yıkılan evlerin yerlerine yapılacak 378 konut, 10 dükkan ve 4 çay alım eviyle ilgili çalışmalar hızla sürüyor. Hemşerilerimizin heyecanla beklediğini bildiğimiz RizeArtvin Havalimanı’nın altyapı inşaatları neredeyse tamamen bitmiş durumdadır. Terminal binası, teknik blok, güç merkezleri, yönetim binaları gibi üstyapı inşaatlarında da önemli bir mesafe kat edilmiştir. Amacımız yılsonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almaktır. Bu havalimanı, şehrin diğer dinamikleri yanında üniversitemizin gelişmesine de önemli katkı sağlayacaktır. Zira Havalimanından artık üniversitemiz azami yarım saate çıkıyor. Böyle olunca öğrencilerin burayı tercih etmesi çok daha fazla olacak."

Türkiye’nin diğer şehirlerinden ve yurt dışından üniversiteye gelecek öğretim üyesi, araştırmacı ve öğrencilerle Rize’nin cazibesinin artacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esasen, yaklaşık 15 yıl önce kurulan üniversitemizin bugün geldiği yer, zaten iftihar vericidir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 15 fakültesi, 3 yüksekokulu, 6 meslek yüksekokulu, enstitüsü, 17 uygulama ve araştırma merkezi, bünyesinde görev yapan bin 231 akademik personeli, 600’ü 51 farklı ülkeden olmak üzere toplam 18 bin 500 öğrencisi ile her geçen yıl artıyor, gelişiyor. Üniversitemiz bugün, 2000 yılından sonra kurulan 128 üniversite arasında 12. sırada yer almaktadır. Bu ciddi bir başarıdır. Uluslararası alanda da bin 500 üniversiteyi kapsayan 2021 listesinde ülkemizi temsil eden 43 yükseköğretim kurumundan biridir. TÜBİTAK ve TÜBA programlarında üst sıralarda yer alan üniversitemizi inşallah daha iyi yerlerde de göreceğiz” dedi.



“Rize, üniversitesiyle de önemli bir marka haline gelecektir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilimin, araştırmanın, geliştirmenin, yenilikçiliğin kök salmadığı bir şehrin, diğer alanlarda hedeflerine ulaşması mümkün değildir. Rize artık dereleri, yaylaları, çayı, balığı ve diğer güzellikleri yanında, inşallah üniversitesiyle de önemli bir marka hâline gelecektir. Bunu siz başaracaksınız, hocalarımız başaracak. Hep beraber, hocalarıyla, öğrencileriyle inşallah Rize’den çok çok farklı bir başarı sesi çıkacak. Hayranlık verici başarılara imza atan Rizelilerin, üniversitemizi de zirveye taşıyacaklarına ben inanıyorum. Bunun için tüm hemşerilerimden üniversitemize sahip çıkmalarını bekliyorum, tüm hayırseverlerimizden sahip çıkmalarını bekliyorum. Bir kısım hayırseverimiz bu felakette ellerini taşın altına koydular ve bir an önce de bu felaketin enkazını ortadan kaldırmayı sağladılar” diye konuştu.

Fakülte binasının hayırlı olmasını dileyen ve emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hocalara ve öğrencilere de yeni eğitimöğretim yılında başarılar diledi.

